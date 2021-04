Kultur

Zum Tod von Ismael Ivo

Wenn der Mitbegründer des Wiener ImPulsTanz-Festivals Ismael Ivo nicht selbst auf der Bühne stand, unterrichtete er junge Tänzer in Workshops oder erarbeitete Choreografien für zeitgenössisches Tanztheater. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren in seiner Heimat Brasilien an einer Corona-Infektion gestorben.

