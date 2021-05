Kultur

Zum Tod von Helmut Jahn

Er entwarf den Messeturm in Frankfurt, das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin und zahlreiche andere Gebäude, Flughäfen und Messezentren in den USA und weltweit. Jetzt ist der Architekt Helmut Jahn im Alter von 81 Jahren bei einem Fahrradunfall in seiner Wahlheimat USA gestorben.