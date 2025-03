Adrien Brody wurde für seine Rolle in "Der Brutalist" zum besten Hauptdarsteller gekürt. Es war bereits sein zweiter Oscar in der Kategorie, seinen ersten erhielt er 2003 für seine Rolle in Roman Polanskis Drama "Der Pianist", in dem er einen jüdischen Künstler spielte, der im Zweiten Weltkrieg zu überleben versucht. In Brady Corbets "Der Brutalist" verkörpert Brody den Architekten Lázló Tóth, der dem Holocaust entflieht und in die USA aufbricht, um sich seinen amerikanischen Traum zu erfüllen und den Architekturstil erschafft, nach dem der Film benannt ist. In seiner Dankesrede wandte sich der 51-Jährige gegen Antisemitismus und Rassismus. "Ich bin einmal mehr hier, um die anhaltenden Traumata und die Auswirkungen von Krieg und systemischer Unterdrückung und von Antisemitismus und Rassismus und Ausgrenzung zu repräsentieren", sagte er. "Ich bete für eine gesündere und glücklichere und inklusivere Welt. Und ich glaube, wenn die Vergangenheit uns etwas lehren kann, dann ist es die Erinnerung daran, Hass nicht durchgehen zu lassen." Der Oscar für den besten internationalen Film ging an "Für immer hier" aus Brasilien. Das Drama von Walter Salles handelt von einer Familie, die durch die mehr als 20 Jahre währende Militärdiktatur in dem Land entzweit wird.