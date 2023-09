Das Mauritshuis in Den Haag und das Humboldt-Forum beschäftigen sich in einem gemeinsamen Projekt zu Raubkunst mit dem Schicksal von zehn ausgewählten Objekten aus verschiedenen Epochen und Situationen und geben der Raubkunst- und Restitutionsdebatte eine neue Dimension. Auch wenn der Raub von Kunst ein uraltes und globales Phänomen ist, sehen sich vor allem westliche Museen zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen Kollektionen gezwungen. Die Kuratoren haben sich die Frage gestellt, wie und ob sich Kunstobjekte durch den Raub verändern, was sie mit Räubern und Beraubten machen und wie Museen mit Raubkunst umgehen können, aber auch, wie ihre Museen ohne Raubkunst aussehen würden. In Videos und VR-Installationen werden die Geschichten und Schicksale der Objekte erzählt. Dafür wurden die Dokumentarfilmer und VR-Spezialisten Jongsma & O’Neill herangezogen, die drei Videos und drei Virtual Reality-Installationen erstellten. Der Besucher erlebt die Objekte und ihre Geschichte ganz unmittelbar und wird angeregt, über ein Museum der Zukunft nachzudenken. Die Direktorin des Mauritshuis ist in den Niederlanden die treibende Kraft zum Thema Raubkunst. Sie initiierte die Auseinandersetzung des Rijksmuseums mit möglicherweise geraubten Objekten aus der Kolonialzeit, und startete das Projekt PROCE, das sich mit der Herkunft kolonialer Objekte beschäftigte und berät das Kulturministerium zum Thema Raubkunst und Restitution. Das Mauritshuis führt in der nationalen Debatte um die koloniale Vergangenheit. Sein ursprünglicher Besitzer, Prins Maurits van Oranje, baute es mit den Profiten seiner Plantagen in Brasilien. Die Ausstellung eröffnet am 14. September in Den Haag und ist im Frühjahr 2024 im Humboldt Forum zu sehen.