"In jeder Kreatur ein Funke Gottes" - dieses Lebensmotto von Leos Janácek erfüllt sich in seiner letzten Oper "Aus einem Totenhaus" besonders. Inspiriert von einer Erzählung Fjodor Dostojewskis geht es in dieser Mischung aus Dichtung und Biographischem um Dostojewskis Zeit als politischer Gefangene in Sibirien. So kommen in dieser Oper Schwerverbrecher, politische Gefangene und Landstreicher vor, für die Janacek gefühlvolle Balladen textet. Die Inszenierung mit zutiefst humanistischem Anspruch stammt vom russischen Regisseur Dmitri Tcherniakov - aktuelle Anspielungen nicht ausgeschlossen. Das Publikum ist in einem spektakulären Bühnenbild Teil der Inszenierung und kann das Treiben im Gefängnis aus verschiedenen Ebenen beobachten und sich durch die Geschehnisse bewegen.