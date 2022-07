Die Erwartungen waren hoch: Immerhin sind fast 13 Jahre vergangen, seit Jochen Distelmeyer sein Solo-Debüt "Heavy" herausgebracht hat. Jetzt also sind "Gefühlte Wahrheiten" erschienen, eine Liebeserklärung an die zwischenmenschliche Begegnung. Das Album passt perfekt in eine Zeit der Zweifel, Unsicherheit und Angst. "Ich sing für dich, wenn du nicht weißt, wo deine Leute sind, wenn rings um dich nur Krieg und Krise tobt", heißt es in einem der Songs. Die zwölf Songs schlagen einen weiten Bogen, thematisch und stilistisch: In einer Mischung aus Blues, Pop, Folk, Soul und Country trösten sie und schwärmen, klagen an und suchen nach Rettung.