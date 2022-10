Kultur

Musiktipp: "Kaleidoscope" von Fatma Said

Das neue Album der ägyptischen Sopranistin Fatma Said vereint ein Füllhorn von Liedern, Songs und Arien zum Thema "Tanz". Von Massenet bis Johann Strauß und von Serge Gainsbourg und bis zum Whitney Houston-Hit "I Wanna Dance with Somebody". In Deutschland ist Said damit auf Tour.

Datum: 22.09.2022