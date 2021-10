Kultur

Musik-Tipp: Olivier Latry

Olivier Latry gehört zu den führenden Organisten der Gegenwart: Seit 1985 wirkt er als Titularorganist an der Großen Orgel von Notre-Dame in Paris, die beim großen Brand der Kathedrale 2019 glücklicherweise verschont wurde. Latry konzertiert weltweit, jetzt ist er in Deutschland auf Tour.

Datum: 23.09.2021