Musik-Tipp: Mira Lu Kovacs "What Else Can Break"

Die Powerfrau der österreichischen Indie-Szene Mira Lu Kovacs hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht: "What Else Can Break" entstand teilweise wärhend ihrer Corona-Erkrankung und widmet sich der Authentizität des Fühlens. Wäre Corona nicht gewesen, hätte sie nicht die Zeit gehabt, so viel emotional zu hinterfragen, und so viele Stunden an jedem einzelnen Sound zu arbeiten, sagt Kovacs.