Kultur

Musiktipp: "Kabul Fire Vol. 2"

Verspielte, experimentelle Stücke, bei denen unter anderem afghanische Instrumente zum Einsatz kommen: In seinem neuen Album "Kabul Fire Vol. 2" unternimmt der Hip-Hop-Produzent Farhot eine nostalgische Reise in seine alte Heimat Afghanistan und verarbeitet seine Erinnerungen in kraftvollen, facettenreichen Sounds.