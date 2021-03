Kultur

Musik-Tipp: "Echoes"

Komponist und Pianist Dirk Maassen hat ein neues Album gemacht, für das er seine Fans zur Mitarbeit an Cover und Video aufgerufen hat. "Für mich ist Musik ein Echo der Gefühle und über die vielen Gespräche mit euch habt ihr meine Musik so auch mitgeschrieben", sagt er über die Arbeit an "Echoes".