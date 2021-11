Kultur

Musik-Tipp: Cimafunk mit "El Alimento"

Mit seinen funky Grooves erobert er die Tanzflächen weltweit: In seinem neuen Album "El Alimento" schwelgt der kubanische Künstler Cimafunk in Erinnerung an glückliche Kindertage und das Aufwachsen in einfachen Verhältnissen.

Datum: 28.10.2021