Kultur

Musik-Tipp: "Begin Again" von Ben Böhmer

Er ist 28 Jahre alt, Berliner Produzent und aufsteigender Stern der Elektro-Szene in Deutschland: In seinem neuen Album liefert Ben Böhmer neben entspannten Instrumentaltracks auch Clubmusik, mit der er Sehnsucht und Ungewissheit in der Liebe verarbeitet.

Datum: 18.10.2021