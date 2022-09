"Kulturzeit" vom 05.09.2022: München '72 - deutsches Versagen

In ihren Filmen "Roots Germania" und "Die Arier" setzte Mo Asumang sich mit Rassisten und Rechtsradikalen auseinander. Nun begegnet die Filmemacherin und Buchautorin in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft in der ihr eigenen unerschrockenen Art Extremen aller Couleur. Bei einer Solidaritätsdemo für eine Antifa-Aktivistin in Leipzig gerät sie zwischen die Fronten, lernt einen Steine werfenden Demonstranten kennen und folgt ihm in seinen Fitnesskeller, in dem er sich für Auseinandersetzungen mit der Polizei in Form bringt. In Ingelheim begegnet sie dem Organisator einer Demo gegen Rechte und begleitet ihn dorthin. Im Ruhrgebiet trifft sie auf zwei Altlinke, deren antifaschistisches Engagement bis heute nicht nachgelassen hat. Und im Bremen lässt sie sich von einem Vertreter des Bündnisses gegen Zwangsräumungen erklären, wie und warum sich die Aktivisten gegen die Ordnungsmacht zur Wehr setzen. Wir sprechen mit Mo Asumang über die Erfahrungen, die sie unter Extremisten gemacht hat.