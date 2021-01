Kultur

Monika Grütters will mehr Hilfen für die Kultur

Der Bund hatte noch vor dem zweiten Lockdown für die Kultur ein eigenes Programm in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt. Das will Kulturstaatsministerin Monika Grütters nun um weitere 1,5 Milliarden aufstocken. "Der zweite Lockdown war nicht in der ersten Milliarde eingepreist", sagte sie in Berlin.