Kultur

Missstände an deutschen Theatern

Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus, Machtmissbrauch an der Berliner Volksbühne und immer lauter werdende Rufe nach Änderungen in den Arbeitsverhältnissen. Was ist los in der deutschen Theaterlandschaft? Wie können bisherige Hierarchie-Strukturen aufgebrochen werden, um zukünftige Missstände zu vermeiden?