Regisseurin Maria Schrader ("Unorthodox") hat die Geschichte zweier Reporterinnen verfilmt. Megan Twohey und Jodi Kantor berichteten 2017 in der "New York Times" über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Wie schwierig die Recherchen damals waren, schilderten die Beiden auch in ihrem Buch "She Said: Wie das Schweigen gebrochen wurde und die #MeToo- Bewegung begann". In der Verfilmung werden sie nun von den Schauspielerinnen Carey Mulligan und Zoe Kazan gespielt. Die Reporterinnen versuchen, die Vorwürfe gegen Weinstein öffentlich zu machen, obwohl Frauen mit Vereinbarungen und Geldzahlungen zum Schweigen gebracht wurden. Der Film zeigt die beiden Journalistinnen auch als Privatmenschen; Mulligans Figur etwa ist kürzlich Mutter geworden und hat damit schwer zu kämpfen. Außerdem dabei ist Schauspielerin Ashley Judd, die sich im Film selbst spielt. Sie hatte im Artikel der Beiden damals über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen. Dabei zeigt der Film nicht explizit sexuellen Missbrauch, sondern berichtet davon, indem Frauen ihre Geschichte erzählen oder indem er ihre Reaktionen zeigt, nachdem sie Weinstein getroffen haben.