Kultur

Nachruf zu Max von Sydow

Auch im hohen Alter besetzte Max von Sydow Rollen in "Star Wars" und "Game of Thrones". Im Laufe seiner Karriere spielte er in mehr als 100 Filmen und Serien mit. Nun ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben.

Datum: 09.03.2020