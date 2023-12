"Kulturzeit" vom 01.12.2023: 100. Geburtstag von Maria Callas

Schönheit oder Ausdruck? Was ist das Geheimnis der als ebenso "absolut" wie außergewöhnlich geltenden Maria Callas? Die "Primadonna assoluta" bleibt auch in KI-Zeiten eben das: assoluta, denn Stimmen lassen sich noch nicht imitieren und Gesang erst recht nicht. Die Stimme ist wie ihr Schicksal ikonisch - die Griechin, die aus ärmsten Verhältnissen sich emporsang und erst durch den Reeder Aristoteles Onassis erobert, dann fallengelassen wurde und mit gerade 53 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Der 100. Geburtstag der Callas ist Anlass genug für die Frage, was das Außergewöhnliche an ihr ausmacht.