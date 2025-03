Vatikan-Experte Marco Politi sieht die katholische Kirche in einer tiefen Zerreißprobe. In seinem neuen Buch "Der Unvollendete. Franziskus' Erbe und der Kampf um seine Nachfolge" beschreibt der italienische Journalist und Autor eine innerkirchliche Spaltung, die durch das Pontifikat von Papst Franziskus noch sichtbarer geworden sei. "Die letzten zehn Jahre waren eine Situation des Untergrund-Bürgerkriegs", so Politi im Interview mit österreichischen Kirchenzeitungen. Ein erzkonservativer Flügel habe begonnen, systematisch gegen den Papst zu arbeiten, nachdem dieser lange diskutierte Reformen angestoßen habe. Zu den umstrittenen Neuerungen zählt Politi etwa die Öffnung für wiederverheiratete Geschiedene, die unter bestimmten Bedingungen die Kommunion empfangen können, oder die Ermöglichung einer Diskussion über das Frauendiakonat. Auch die offenere Haltung gegenüber homosexuellen Gläubigen habe Angriffe gegen Franziskus ausgelöst. In diesen Fragen habe Rom nicht mehr die Macht wie früher, so Politi. So habe sich die Kirche in Afrika, aber auch Bischöfe in Nordamerika, Südamerika oder Polen in der Frage nach Segnung Homosexueller gegen den Präfekten des Glaubensdikasteriums gestellt. "Das alles zeigt, dass die Kurie nicht mehr allmächtig ist. Aber auch der Papst ist nicht allmächtig."