Bestseller-Autor Marc Elsberg ("Blackout") hat einen neuen Klima-Thriller geschrieben: In "C - Celsius" setzten mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum das Weiße Haus in Aufruhr. Will China Taiwan angreifen? Der US-Präsident ist kurz davor, die Flotte zu alarmieren, doch in letzter Sekunde kann eine Klimawissenschaftlerin einen Angriff abwenden. Sie erkennt, dass die schwarzen Objekte keine Kampfdrohnen sind. China will kein Land angreifen, sondern das Weltklima kontrollieren. Der Beginn dramatischer Entwicklungen. Wir sprechen mit dem Autor Marc Elsberg über seine neue Zukunfts-Dystopie, die am 15. März in den Buchhandel kommt.