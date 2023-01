Der Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden wurde von Mitgliedern des Berliner Remmo-Clans geplant, vorbereitet und ausgeführt. Drei der sechs Beschuldigten im Prozess am Landgericht um den Einbruch im November 2019 haben am 17. Januar im Zuge eines sogenannten Deals Geständnisse abgelegt, Details zu dem spektakulären Coup erzählt und Reue gezeigt. "Ich war nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des Grünen Gewölbes", sagte ein 29-Jähriger. Ein 26-Jähriger und ein 23-Jähriger gaben an, nur "Schmiere" gestanden zu haben. Der Prozess wird am 20. Januar fortgesetzt.