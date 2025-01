Armand Isaac Dorville wurde in Paris geboren und war als Rechtsanwalt eine bekannte Person des öffentlichen Lebens in Frankeich. Außerdem besaß er eine Kunstsammlung mit rund 450 Werken, darunter "Ein Platz in La Roche-Guyon" von Camille Pissaro. Nach der Besetzung von Paris durch die Wehrmacht floh er 1940 nach Südfrankreich, wohin er einen Teil seiner Sammlung mitnehmen konnte. Er lebte bis zu seinem Tod 1941 in seinem Schloss in der Dordogne. Da er kinderlos war, setzte er als Erben seine Geschwister und Nichten ein. Sie versteigerten den Nachlass. Auch seine Erben waren als Juden massiv von Verfolgungsmaßnahmen betroffen und hatten nicht die Möglichkeit, an das Geld heranzukommen. Armand Dorvilles Schwester, ihre zwei Töchter und zwei Enkelinnen, wurden deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet. Das Gemälde von Camille Pissaro kam in den 1960er Jahren nach Berlin und wurde 2021 an die Nachfahren von Armand Dorville restituiert.