1984 besuchte der nordkoreanische Präsident Kim Il Sung das Bruderland DDR. Auf dem Programm stand auch ein Ausflug in die Sächsische Schweiz. Von der Bastei aus durfte Kim Il Sung sächsischen Bergsteigern beim Klettern an der Steilwand zusehen. Er war so begeistert, dass er die ostdeutschen Bergsteiger nach Nordkorea einlud. 1985 und 1989 waren sächsische Kletterer tatsächlich in dem abgeriegelten Land. Sie waren hingerissen von der Natur und bestürzt von der diktatorischen Kontrolle. Durch die Wiedervereinigung gerieten die Erlebnisse in Nordkorea in Vergessenheit. Doch vor kurzem sollten sie wieder aus Fotokisten ausgegraben werden - für eine Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden über Nordkorea. 2018 hatte das Alpine Museum der Schweiz ein eigenes Filmteam nach Nordkorea entsandt, um eine Ausstellung über ein fast unbekanntes Bergland zu machen. Sie wollten wissen, was die Berge für die Menschen dort bedeuten, im Alltag, in der Gesellschaft dieses sogenannten Schurkenstaates, in dem doch mehr als 25 Millionen Menschen leben. Der Berg als trojanisches Tor, scheinbar unverdächtig und doch hochpolitisch, zieht sich als Thema durch die Ausstellung, die nun in Dresden zu sehen ist. Tatsächlich kommt man dem Leben in dem totalitär regierten Land näher als kaum zuvor, ohne sich der Illusion hinzugeben, dass man hier tatsächlich realistischen Alltag sehen würde. "Let's Talk About Mountains" ist Reise in eines der unbekanntesten Länder der Welt, zu sehen noch bis zum 26. Mai 2024 in Dresden.