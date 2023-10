Literaturnobelpreis an Jon Fosse

Der Literaturnobelpreis geht 2023 an den norwegischen Autor Jon Fosse. Er wird für seine "innovativen Theaterstücke und Prosa ausgezeichnet, die dem Unsagbaren die Stimme geben", wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilte. 2022 ging der mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (aktuell rund 920.000 Euro) dotierte Literaturnobelpreis an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Die Preisgala findet traditionell am 10. Dezember in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt, dem Todestag Alfred Nobels. 2021 war der in London lebende tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah und damit erstmals seit 18 Jahren wieder ein afrikanischer Autor mit dem Nobelpreis geehrt worden. 2020 erhielt die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück die renommierte Auszeichnung.