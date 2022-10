Das rohe, laute, ungefilterte Gefühl und der Mensch als toxisches Lebewesen, zerrissen zwischen seiner Unsicherheit und dem ihm innenwohnenden Streben nach Macht. Um all das geht es in den Songs der Band Editors, der großen Rockband Großbritanniens, die lange nicht so berühmt ist wie sie es sein müsste. Seit 2005 haben Editors sechs makellose, in sich geschlossene Alben eingespielt und nun mit dem neuen Album "EBM" ein ebenso fantastisches siebtes Album gerade erst veröffentlicht. Die Editors verhandeln in ihren Liedern das, was der Mensch dem Menschen ist. In ihrem Video "Frankenstein" (2019) zeigen sie explizit, was Polizeigewalt bedeutet. In "Magazine" zerlegen sie die Gier der Politiker und des Big Business. In ihrem aktuellen Video "Kiss" sind es ganz natürlich zwei Männer, die sich ihre Liebe füreinander tanzend versichern. Und mit dem Titel ihres neuen Albums "EBM", das einerseits für "Editors und Blanck Mass" steht (den Produzenten Blanck Mass, der neuerdings auch zur Band gehört und ihr eine neue Härte beigebracht hat) und andererseits für "Electric Body Music", beziehen sich die Editors auf die mittleren 1980er Jahre, eine Zeit der politischen Umbrüche, die sich in großartiger, wilder, ausgelassener, queerer Tanzmusik entlud. Editors sind die Band für eine diverse Gesellschaft und für ein zerrissenes Land.