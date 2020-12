Kultur

Was ist Liebe?

Was ist Liebe eigentlich? Ein Glücksfall, pure Chemie oder einfach nur eine Frage der Zeit? Müssen wir sie suchen oder findet sie uns? 300 Schweizer Künstler*innen präsentieren Antworten darauf in anregenden Bildern und peotischen Texten im Buch "Love is!".