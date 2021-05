Kultur

Peter Handke schreibt Leserbrief an die "FAZ"

Am 9. Mai 2021 hat Peter Handke in Belgrad den höchsten Orden der bosnischen Serbenrepublik entgegengenommen. Damit stehe er in einer Reihe mit verurteilten bosnisch-serbischen Kriegsverbrechern, schrieb "FAZ"-Journalist Michael Martens. In einem Leserbrief an die "FAZ" wehrt sich Handke dagegen und beklagt, Aussagen seien falsch wiedergegeben worden.