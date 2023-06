Es gab zehntausende migrantische Vertragsarbeiter in der DDR, aber gab es auch migrantische Kunst? Die gab es, wahrgenommen wurde sie jedoch nicht. Kunststudenten aus Ägypten, Urugay Chile, Israel oder Äthopien erhielten aus politischen Gründen großzügige Stipendien in der DDR. Sie konnten malen, bildhauern oder fotografieren. Der Palästinenser und Heisig-Schüler, Ibrahim Hazimeh, schaffte es als einziger in einer der neun Leipziger Bezirks-Kunstausstellungen präsentiert zu werden. Die Missachtung und das kulturelle Desinteresse der ostdeutschen Funktionäre für die "bunten Vögel" in der grauen Republik sah in den anderen Bezirken der DDR nicht anders aus. Dabei beeindrucken zum Beispiel die Fotoarbeiten von Mahmoud Dabdoub, Palästinenser aus dem Libanon, der einzigartige Bilder vom Leipziger- und DDR-Alltag in der Endzeit des Arbeiterparadieses schoss. Jetzt will das Museum der bildenden Künste Leipzig "Wiedergutmachung" leisten. " "Re-Connect: Kunst und Kampf im Bruderland" heißt die Ausstellung, die acht ehemalige migrantische Kunststudent*innen vorstellt. Zu sehen ist die Schau bis zum 10. September.