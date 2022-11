Einer der Gründe, warum dieser Song die Dimensionen des Pop und die Dimensionen eines Lebens sprengen: Cohen hatte fünf Jahre an "Hallelujah" geschrieben. Alles ist drin – das alte Testament, die Musiktheorie, Sex und Verlangen, natürlich. Die berühmteste Version stammt von Jeff Buckley, doch John Cales Version hat durch den "Shrek"-Soundtrack Popularität in einer jüngere Generation gefunden. Jetzt widmet sich ein Dokumentarfilm dem Jahrhundertlied - "Hallelujah: Leonard Cohen, a Jouney, a Song" kommt nach Festival-Premieren von Venedig, Tribeca bis München am 17. November 2022 endlich in die deutschen Kinos. Zeitgleich veröffentlicht Columbia ein Best-of-Album "Leonard Cohen: Hallelujah & Songs from His Albums" – Doku und Album eröffnen den Zugang zu wichtigen Wegbegleiter*innen Cohens (1934-2016) – Zeug*innen eines langen Künstlerlebens, dessen Zentrum ein Song ist: "Hallelujah".