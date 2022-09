Während des Kosovo-Krieges wurden 1999 beim Massaker in Krusha die Männer des Ortes ermordet oder verschleppt. Die Frauen mussten in der Familie ihrer toten oder vermissten Männer bleiben, hatten dort oft wenig Rückhalt und durften in der streng patriarchalen Gesellschaft nicht arbeiten. Fahrije ist eine von ihnen, doch sie will sich eine eigene Existenz aufbauen. Gegen viele Widerstände gründet sie eine Genossenschaft, in der Frauen Ajvar, eine Gemüse-Paste, herstellen und verkaufen. Heute hat sie rund hundert Mitarbeiterinnen. Der Spielfilm "Hive" von Regisseurin Blerta Basholli erzählt ihre Geschichte, basierend auf der Biografie der Unternehmerin Fahrije Hoti. Der beeindruckende Film wurde unter anderem mit dem Großen Preis der Jury beim Sundance Filmfestival ausgezeichnet und kommt am 15. September in die Kinos.