Kultur

Laschets lange Nacht in den Medien

In dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur hat sich CDU-Chef Armin Laschet gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchgesetzt. Bei der langen Sitzung des CDU-Bundesvorstands in der Nacht hatten Teilnehmer immer wieder Informationen an Medien durchgesteckt.