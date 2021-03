Kultur

Kurzfilm "Burma Spring 21"

In Myanmar wurden seit dem jüngsten Militär-Putsch 286 Menschen bei Protest-Demonstrationen erschossen. Die Berlinerin Johanna Huth hat in Rangun Film studiert. Zusammen mit Künstler*innen und Filmemacher*innen aus Myanmar hat sie den Kurzfilm "Burma Spring 21" gedreht, in dem sie Myanmars junger Protestbewegung ein Denkmal setzt.