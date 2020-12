Kultur

Kuratorin Koyo Kouoh

Geboren in Kamerun, aufgewachsen in der Schweiz, tätig in Senegal und in Südafrika: Koyo Kouoh ist eine Weltbürgerin. Weil sie sich bemüht, die afrikanische Kunst neu zu definieren, wird sie 2020 von der Schweiz ausgezeichnet. Sie sei eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene, schreibt die Jury des Meret Oppenheim-Preises.