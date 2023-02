Die Kamera gehöre zu ihrem täglichen Leben wie Reden oder Essen oder Sex, sagt die US-amerikanische Fotografin und Aktivistin Nan Goldin. Mit ihrer Kamera hält sie alles fest, was passiert, damit es ihr später nicht entgleitet, die Erinnerung nicht verschwindet. Sie fotografiert gegen die Auslöschung. Ursprünglich wollte Nan Goldin Filme machen. Doch aus Geldgründen fängt sie an zu fotografieren und macht daraus Dia-Shows. Die berühmte und bahnbrechende Dia-Show "Die Ballade der sexuellen Abhängigkeit" ist ein fotografisches Tagebuch. Nan Goldin dokumentiert ihr Leben und ihre Freunde schonungslos, zeigt was Liebe ausmacht, Zärtlichkeit, Gewalt, Lust, Drogenkonsum. Dabei ist sie selbst mittendrin. In Boston lebt sie in einer Gemeinschaft von Dragqueens. Diese treffen sich in der legendären Bar "The Other Side". In den 1980er Jahren geht sie nach New York und lebt in der Queer-Community. Mit der Kamera zeigt sie, wie die AIDS-Krise ihren Freundeskreis erfasst. Die von Goldin gegründete Aktivisatengruppe PAIN protestiert erfolgreich gegen die Finanzierung von Museen durch die Milliardärsfamilie Sackler. Die Sacklers sind reich geworden durch das abhängig machende Schmerzmittel "OxyContin", von dem Nan Goldin selbst betroffen war. In Berlin zeigt die Akademie der Künste nun in einer Ausstellung Fotografien von Nan Goldin aus fünf Jahrzehnten und am 3. März bekommt sie den Käthe-Kollwitz-Preis.