Kultur

"Kulturzeit" vom 24.04.2017

Unsere Themen: Präsidentschaftswahlen in Frankreich und ein Gespräch dazu mit Frank Baasner; Rätsel um NSU-Opfer Michèle Kiesewetter; die Produktion "PEUR(S)" am Theater an der Ruhr.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2017