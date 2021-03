Kultur

"Kulturzeit" vom 12.03.2021

Unsere Themen: Okwui Enwezors Vermächtnis - die Ausstellung "Grief and Grievances" in New York, Julia Friedrich im Gespräch über ihr Buch "Working Class" - über den abnehmenden Wohlstand der Generationen nach den Babyboomern, Theaterproteste in Frankreich, die Netflix-Serie "Damengambit" und Corona-Choreografien.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 12.03.2021