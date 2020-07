Kultur

Can Dündar über Pressefreiheit in der Türkei

In seiner Heimat Türkei konnte Can Dündar, Ex-Chefredakteur der "Cumhuriyet", nicht bleiben. Derzeit hält sich der Journalist in Europa auf. In Kulturzeit spricht er über seine Haft und die Pressefreiheit in der Türkei.

Datum: 08.09.2016