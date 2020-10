Corona wird alles ändern – diesen Satz hat man seit dem Ausbruch der Pandemie oft gehört. Doch hat COVID-19 wirklich alles verändert? Weltweit gehen die Menschen auf die Straße, protestieren gegen korrupte Machthaber*innen, Ungleichbehandlung und den Raubbau an der Natur. Egal, ob in den USA, in Belarus oder im Libanon: In der Corona-Krise kommen zahlreiche Konflikte ans Tageslicht. Die Menschen ziehen die Notbremse und fordern ein grundlegendes Umsteuern. "Kulturzeit extra: Zeitenwende" fragt: Welche Chancen bietet die gegenwärtige Situation für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und welche Rolle spielt dabei unsere eigene Vorstellungskraft?