Kultur

"Kulturzeit extra": Jahrhundert der Frauen

Frauen und Männer sind gleichberechtigt. So steht es in vielen Verfassungen der westlichen Welt. Doch wieviel Freiheit hat Frau im Jahre 2021 und auf welche Barrieren stößt sie in unserer Gesellschaft? Eine Bestandsaufnahme zum 100. Internationalen Frauentag.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 08.03.2021