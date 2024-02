Der in Wien und Bukarest lebende deutsche Autor Jan Koneffke hat 2020 mit seinem Roman "Die Tsantsa-Memoiren", erzählt aus der Perspektive eines Schrumpfkopfs, der durch die Jahrhunderte reist, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt widmet sich der Autor erneut einem historischen Themenkomplex, wenn auch mit konventioneller Erzählfigur. Die weithin unbekannten frühen Jahre des Schriftstellers Joseph Roth, der im Schicksalsjahr 1914 von Lemberg nach Wien gekommen ist, um zu studieren, werden in Koneffkes neuem Roman "Im Schatten zweier Sommer" aus Sicht einer fiktiven Jugendliebe geschildert. Fanny, die Tochter der Zimmervermieter Roths, verliebt sich in den Studenten aus Galizien. Die Beziehung hält nicht lange, der Erste Weltkrieg bricht aus, und die beiden treffen einander 1938 im Pariser Exil wieder. Koneffke wohnt in jenem Haus in der Rembrandtstraße, im zweiten Wiener Gemeindebezirk, in dem auch Joseph Roth sein erstes Jahr in Wien verbracht hat. Wir haben ihn zum Interview in Wien getroffen.