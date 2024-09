Am 29. September 2024 wird in Österreich gewählt - und schon lange war das zivilgesellschaftliche Engagement im Land nicht mehr so groß und so breit gefächert wie vor dieser Wahl. Unter den engagierten Bürgerinnen sind sehr viele Künstlerinnen und arrivierte Kunstinstitutionen. Woran das liegt? Nicht zuletzt an der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs, der so genannten Schwesterpartei der AfD, die in Umfragen seit Monaten stimmenstärkste oder zumindest zweitstimmenstärkste zu werden verspricht. Dabei hat Österreich in den vergangenen zwei Jahrzehnten reichlich Erfahrung mit seiner rechten politischen Kraft in Regierungsverantwortung sammeln können – wir erinnern uns an den inzwischen legendären Polit-Skandal, die Ibiza-Affäre, die die letzte Koalition zwischen den Konservativen unter Sebastian Kurz und der FPÖ unter Heinz-Christian Strache endgültig zu Fall brachte.