Benefits, das bedeutet auf Englisch "Vorteil". Der Begriff steht in Großbritannien aber auch für Sozialhilfe oder "Leistungsbezug" und wurde unter der konservativen Regierung und durch deren Sparmaßnahmen zum Politikum. Benefits, so heißt auch eine neue Band aus Nord-England. Deren Songs sind ein musikalischer Frontalangriff auf Brexit-Britain und eine bitterböse Abrechnung mit ihrer Heimat. Es geht um neuen Nationalismus, um soziale Spaltung und um einen Union Jack, der die gesellschaftlichen Risse überdecken soll. Gegründet haben sich Benefits 2019 in Stockton-on-Tees, einer ehemaligen Arbeiterstadt im heute strukturschwachen Nordosten Englands. Die Band operiert an der Schnittstelle zwischen Spoken Word und Noise und wagt damit nicht weniger als einen Neuentwurf zum Punk - der neue Soundtrack zum gespaltenen Post-Brexit Britain. Wir haben Benefits in Großbritannien gestroffen und mit ihnen über die aktuelle Stimmung im Land gesprochen und warum politische Musik gerade ein Revival erlebt.