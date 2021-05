Kultur

Krimibuchtipp: "Parker"

Im Gegensatz zu den meisten Kriminalgeschichten ist der Protagonist in Richard Starks beliebter Parker-Reihe kein Ermittler oder Detektiv, sondern ein gefürchteter Gangster im New York der 1960er-Jahre. Richard Starks "Parker - Martini Edition" adaptiert den Klassiker der Kriminalliteratur als Graphic Novel. Eine Hommage an einen großen Autor.