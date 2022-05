Kultur

Krimibuchtipp: Arne Dahl "Null gleich Eins"

Am Fünften jeden Monats findet die Stockholmer Polizei in den Schären eine Leiche. Doch die Todesursachen unterscheiden sich, und so glaubt niemand außer Kommissarin Desiré Rosenkvist an eine Verbindung. Sie beauftragt Berger und Molly Blom heimlich zu ermitteln. Wer auch immer die Toten deponiert, will gefunden werden.