Kelvyn Colt ist einer der spannendsten Künstler, die HipHop-Deutschland aktuell zu bieten hat – und das, obwohl er gar keinen deutschen HipHop macht. Er rappt auf Englisch, oszilliert scheinbar mühelos durch die unterschiedlichsten Genres von Trap bis Techno und verwehrt sich den gängigen HipHop-Klischees. In seinen Texten zeigt er Haltung: Oft geht es um gesellschaftspolitische Fragen wie mentale Gesundheit, Rassismus oder toxische Männlichkeit. Seine Karriere begann vor einigen Jahren in London, inzwischen ist er international bekannt und gerade dabei, sich in den USA einen Namen zu machen. Kelvyn Colt ist in Wiesbaden aufgewachsen – als Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter. In der Familie wird Englisch gesprochen. Während seine Eltern Privatinsolvenz anmelden mussten, kam er dank der finanziellen Unterstützung seiner Lehrer auf eine Privatschule – wo er der einzige Schwarze Junge war. "Zwischen den Welten", das sei sein Grundgefühl, sagt er. In seiner Jugend führte es ihn in die Identitätskrise, heute ist es die Essenz und Einzigartigkeit seiner Kunst. Kelvyn Colt lebt heute immer wieder aus dem Koffer irgendwo zwischen Berlin, London, Paris und LA. Zuletzt ist sein Album "German Angst" erschienen, entstanden unter dem Eindruck der Pandemie. Es geht um Ängste und Einsamkeit – aber auch um Exzess, Hedonismus, das Loslassen nach dem Lockdown. Um die Angst der Deutschen vor allem Neuen, Anderen und um seine eigene Angst vor dem Deutschsein.