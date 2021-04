Kultur

"Klasse und Kampf"

Deutschland wird gerne als klassenloses Land gesehen. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass die Kluft zwischen Arm und Reich besonders in Corona-Zeiten immer größer wird. In dem Buch "Klasse und Kampf" erzählen 14 Autor*innen in Kurzgeschichten, was es heißt, in einem reichen Land arm zu sein.

Datum: 09.04.2021