2025 soll in Basel der Eurovision Song Contest stattfinden. Doch nicht alle in der Stadt sind Fans der Veranstaltung. Die Kleinpartei Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) hat ein Referendum gegen das Rahmenprogramm organisiert. Am 24. November soll die Basler Bevölkerung über den Kredit von umgerechnet 37,5 Millionen Euro für die Austragung abstimmen. Sollte das Referendum Erfolg haben, dürfte der Kanton Basel keine Mittel für das Rahmenprogramm einsetzen, der ESC wäre eine reine Show mit TV-Übertragung. Die christlich-konservative EDU kämpft formal gegen die Millionenausgaben, stört sich aber vor allem an den "Doppelstandards". "Also, dass am ESC christliche Symbole verboten werden, aber satanische Darstellungen und Zelebrierungen erlaubt sind. Das geht für uns nicht", sagt EDU-Politiker Samuel Kullmann. Weiter sei die aufgeladene politische Stimmung ein Sicherheitsrisiko. Dass die Basler Stimmbevölkerung den ESC-Kredit ablehnt, gilt als unwahrscheinlich. Entsprechend macht sich auch EDU-Politiker Samuel Kullmann keine Illusionen: "Wir sind uns bewusst, eine Volksabstimmung zu gewinnen, ist nochmals eine andere Liga, als 2000 Unterschriften für das Referendum zusammenzubringen. Aber wir versuchen unser Bestes und sind dankbar für die Debatte, die das ausgelöst hat."