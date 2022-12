Kultur

"Avatar - The Way of Water" kommt ins Kino

Nach 13 setzt James Cameron seinen erfolgreichen Blockbuster "Avatar" fort. Diesmal spielt die Handlung in einer Unterwasserwelt. "Avatar - The Way of Water" kommt am 14. Dezember in die Kinos - und verspricht mit spektakulären Spezialeffekten ein Augenschmaus zu werden.

Datum: 13.12.2022