Kultur

Kinderbuchtipp: "Tief im Ozean"

Nachdem ein Tiefsee-Bus eine Kindergruppe bis zum Meeresboden gebracht hat, stürzt eines der Kinder unversehens in eine Schlucht. Gut, dass sich dort jede Menge freundliche exotische Wesen tummeln! Ein Bilderbuch, das ganz ohne Text in ausdrucksstarken Bildern eine Geschichte erzählt, die in den Bann einer bunt-bewegten Unterwasserwelt zieht.